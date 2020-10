Sospettato d’omicidio arrestato, uccide una madre e il suo bambino

Anthony Russell, sospettato per una serie di omicidi, è stato finalmente catturato nello Staffordshire dopo una caccia all’uomo.

Anthony Russell è stato arrestato in un villaggio dello Staffordshire nella giornata di oggi, venerdì 30 ottobre. La Polizia lo cercava da giorni in relazione alla sparizione e alla morte di tre persone. Il collegamento di Russel con i decessi è, però, ancora da stabilire.

La Polizia del West Midlands stava cercando un uomo in relazione a tre decessi; il 38enne Anthony Russell è stato arrestato in seguito al ritrovamento dei corpi di Julie Williams, di 58 anni, e di suo figlio David Williams, di 32 anni, a Coventry. Gli ufficiali di Polizia hanno collegato il sospettato anche con la morte di una donna scomparsa da Warwickshire, dopo che il suo corpo è stato rinvenuto a Newbold Comyn vicino Leamington intorno a mezzogiorno di giovedì 29 ottobre. Le forze dell’ordine non conoscono ancora le circostanze esatte intorno alla morte della donna, poiché devono ancora eseguire le analisi per determinare la causa del decesso.

L’arresto e le accuse formali per Anthony Russell

In una dichiarazione rilasciata stamani dalla Polizia, viene detto che: “E’ in corso una caccia all’uomo per il 38enne Anthony Russell da quando sono stati trovati i corpi di Julia Williams e di suo figlio David in due appartamenti separati questa settimana a Coventry“.

Poi, nella nota le forze dell’ordine aggiungono: “Il corpo di una donna, trovato ieri in un bosco a Newbold Comyn vicino Leamington, è stato collegato agli altri due omicidi. La donna è stata ufficialmente identificata come la 31enne Nichola McGregor di Leamington“. Gli ufficiali di Polizia hanno trovato il sospettato in una Ford C-Max rossa rubata a Leamington mercoledì pomeriggio, in una strada di campagna del villaggio di Rolleston-on-Dove intorno alle quattro del mattino. “Il sospettato è stato arrestato con l’accusa di omicidio e furto in relazione all’auto. Sarà interrogato nella giornata di oggi“, ha comunicato la Polizia.