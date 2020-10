Nuovo lockdown | Gimbe |’Situazione disastrosa ma si può impedire’

Ed anche oggi ci sarebbe bisogno in effetti di un nuovo lockdown in certe aree, come avvenne ad esempio a Vo’ Euganeo od a Lodi già da febbraio. Le chiusure sono un provvedimento doloroso ma fondamentale per alleggerire la pressione negli ospedali. Ancora, per Cartabellotta sarebbe importantissimo ridurre gli assembramenti con più di 10 persone. Perché è con il contatto fisico che la pandemia prende piede. E per giustificare le chiusure di locali ed altri luoghi di aggregazione, come cinema e teatri, bisognerebbe anche spiegare con più chiarezza alla popolazione i motivi di tutto ciò. C’è la percezione che si tratti soltanto di un accanimento, nonostante il primo ministro Giuseppe Conte abbia affermato più volte di avere agito dietro consultazione degli esperti del Comitato tecnico scientifico e per estrema necessità. “È fondamentale che le persone si incontrino di meno”. conclude Cartabellotta.