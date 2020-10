Marta Sannito, chi è la moglie di Antonio Cabrini: età, foto, carriera

Marta Sannito è la moglie di Antonio Cabrini, l’ex calciatore campione del mondo. I due sono definiti dai loro amici come Sandra e Raimondo.

Marta Sannito è la donna che ha fatto ritrovare ad Antonio Cabrini la voglia di innamorarsi nuovamente. Il Bell’Antonio, l’amato ex calciatore campione del mondo, è stato corteggiato da tantissime donne dopo la fine del suo primo matrimonio.

Antonio Cabrini è stato sposato con Consuelo Benzi, con la quale ha avuto i due figli Martina ed Eduardo, poi è arrivato l’amore per Marta Sannito, una manager di marketing per alcuni brand di moda. Il loro è stato un colpo di fulmine che li ha travolti nei primi anni 2000 e li ha portati a sposarsi. Oggi, i due sono molto uniti e innamorati e i loro amici li definiscono Sandra e Raimondo, riferendosi alla famosa coppia di “Casa Vianello“. Nonostante il Bell’Antonio sia stato corteggiato da tantissime donne, l’amore della sua vita è Marta, come ha detto a Vanity Fair. “Quando l’ho incontrata, avevo vissuto a lungo da solo. Mi ero separato nel ’99, avevo avuto fidanzate, non convivenze. Sono una persona metodica, ho i miei orari, i cambi di programma mi irritano. Mi dicevo che, se fosse arrivata una donna, doveva adeguarsi lei. Marta è un caterpillar. Ogni decisione è una competizione. ‘Io non voglio’, ‘Io sì’. ‘A me non va’, ‘a me sì’. Andiamo avanti per ore. Cediamo a turno”, ha raccontato.

Marta Sannito, chi è l’amore della vita di Antonio Cabrini

Ma chi è la donna che ha rivoluzionato la vita di Antonio Cabrini? Marta Sannito è nata ad Avezzano nel 1975, ma vive a Milano da anni ed è una donna in carriera che lavora come brand marketing consulting per marchi di lusso famosissimi. Ha conosciuto l’ex calciatore agli inizi degli anni 2000 quasi per caso a Bergamo e il loro è stato un colpo di fulmine.

Di lei, l’ex calciatore Antonio Cabrini ha detto che è un caterpillar, una donna decisa che prende ogni scelta come una competizione. Il loro però è un amore che si fortifica giorno dopo giorno, anche se i loro amici li prendono spesso in giro per il modo che hanno di discutere: “Gli amici ci chiamano Sandra e Raimondo. Discutiamo continuamente. Ma io sono più pacato rispetto a 40 anni fa. Non ho più voglia di litigare”.