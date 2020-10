Lutto nel mondo della moda, la modella Maxima Cortina è morta a 25 anni

Il mondo della moda è in lutto per la scomparsa di Maxima Cortina, modella 25enne che aveva collaborato con alcuni degli stilisti più importanti al mondo.

Giunge in queste ore la notizia della tragica dipartita di Maxima Cortina, modella le cui quotazioni erano in ascesa da diversi anni. A dare la triste notizia è stato il fratello Luke Cortina, spiegando come la sorella sia stata trovata priva di vita nel suo appartamento di New York. Nella nota del fratello non viene specificata la causa del decesso, il quale con ogni probabilità sarà stato causato da un malore improvviso.

Entrata a far parte del mondo della moda 4 anni fa, Maxima aveva già sfilato per il designer Jason Wu e per alcuni dei marchi più importanti della moda internazionale come Marni, Calvin Klein e Telfar. In questi anni aveva posato anche per diverse copertine di giornali specializzati come Vogue, Spur, Mission e Purple. Commosso il ricordo del suo agente presso Ford Models, Louie Chaban, ha dichiarato: “Era unica e molto speciale. Non avevo mai incontrato nessuno come lei”.

Chi era Maxima Cortina

Nata a Deer Park, New York, nel 1995 con il nome di Max, la modella ha deciso nel corso della crescita di intraprendere un percorso di cambio di sesso e già da qualche anno aveva cambiato il suo nome in Maxima. L’arte è stata il filo conduttore della sua vita sin da quando era bambina. In gioventù si dilettava a dipingere e disegnare, recitava nelle recite scolastiche ed in teatro e faceva parte del coro della scuola. La sua anima era votata all’arte ed aveva anche intrapreso un corso di studi inerente alla New York University.

Quattro anni fa ha lasciato gli studi per dedicarsi a tempo pieno al lavoro di modella con risultati eccellenti. Di lei il fratello dice: “Era così orgogliosa di se stessa. Era transgender, quindi era davvero orgogliosa di dove ha iniziato e di dove è finita. Era molto orgogliosa del suo lavoro e lo ha mostrato a tutti”.