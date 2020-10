Sono giunti fino ai live di X-Factor, sono il duo marchigiano Little Pieces of Marmalade: Daniele Ciuffreda, chi è il cantante della band.

Si chiamano Little Pieces of Marmalade, vengono dalle Marche e hanno strappato il pass per i live di X-Factor facendo innamorare tutti e in particolare Manuel Agnelli del loro sound. Loro sono DD a voce e batteria e Frankie alla chitarra e cori. Nati tra Filottrano, provincia di Ancona, e Macerata, nel 2015, si mettono subito in evidenza coi loro live.

Entrambi collaborano con altri progetti, ma è evidente la sinergia e la forza dei Little Pieces of Marmalade. L’impatto sonoro della musica dei Little Pieces of Marmalade è qualcosa di davvero originale e questo è stato molto apprezzato dai giudici. Altra originalità della band è che il batterista è anche il cantante.

Curiosità su Daniele Ciuffreda dei Little Pieces of Marmalade

Il vero nome di DD, batterista e cantante dei Little Pieces of Marmalade, è Daniele Ciuffreda e viene da Filottrano. Ha una pagina Instagram non aggiornatissima in cui si definisce Producer, Songwriter e Beatmaker. Nonostante non sia appunto la pagina ufficiale della band che partecipa a X-Factor, sono tanti coloro che commentano anche il suo profilo e sottolineano soprattutto: “Ma che c***o di voce hai?”.

Lui e Frankie Wah, che all’anagrafe si chiama Francesco Antinori, si conoscono praticamente da sempre e suonano insieme da quando erano bambini. Quella a X-Factor è una grande occasione per farsi conoscere e non lo nascondono. “Siamo felici di lavorare con Manuel, perché lo rispettiamo per il suo background”, hanno spiegato. Come solista, DD ha qualche mese fa composto due brani, che sono facilmente reperibili su Youtube.