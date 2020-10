Jessica Morlacchi, chi è: età, carriera, vita privata della cantante e bassista

Jessica Morlacchi è una famosa cantante e bassista italiana, già leader dei Gazosa. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Jessica Morlacchi è una cantante e bassista italiana che si è fatta conoscere in quanto leader del famoso gruppo Gazosa. Poi, dopo aver abbandonato la band, ha intrapreso la carriera da solista, ma senza troppo successo. Classificatasi al quarto posto nel programma “Tale e Quale Show 2019”, ha partecipato al torneo dei campioni dell’edizione 2020 del programma. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è nata il 17 luglio 1987 a Roma. Da piccolissima è stata introdotta dal padre nel mondo della musica e a soli 7 anni ha cominciato a prendere lezioni di basso, per poi iniziare a studiare canto. Nel 1998 ha fondato “Eta Beta”, una band musicale composta da altri suoi coetanei romani. La band ha cambiato poi il nome in Gazosa ed è stata scoperta dalla produttrice Caterina Caselli. I loro singoli sono diventati delle vere e proprie hit, come ne caso di “www.mipiacitu”, tormentone usato anche dalla Omnitel per la pubblicità con Megan Gale. Ma nel 2003 il gruppo si è sciolto e Jessica Morlacchi ha intrapreso la carriera da solista.

Non avendo ottenuto il successo sperato, l’artista è caduta in una brutta depressione dalla quale è uscita solo dopo tanto tempo. Nel 2013 Jessica Morlacchi è tornata alla ribalta partecipando a “The Voice of Italy”, ma è stata purtroppo eliminata prima del Live Show. Successivamente ha partecipato alla trasmissione “ora o mai più” dove presenta il suo singolo “senza ali e senza cielo”.

Per quanto riguarda la vita privata di Jessica Morlacchi, non si sa tantissimo poiché la giovane è molto riservata, ma tempo fa ha fatto capire di non essere impegnata, rivelando anche di essersi iscritta a un’app di incontri online per cercare l’anima gemella. Successivamente però ha scritto un post su Instagram con la didascalia “tu che mi sconvolgi le notti”. Il destinatario è tuttora misterioso…

