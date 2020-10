Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro Patrizia De Blanck

Scoppia un’altra lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck hanno avuto una brutta discussione.

Nella Casa del GF Vip gli animi si infiammano di nuovo. Questa volta a scombussolare l’equilibrio sono Zorzi e la De Blanck. I due avrebbero avuto una brutta discussione a causa di alcuni comportamenti scorretti da parte della contessa. Durante questa stagione, i due aveva già avuto da dire in passato, ma il tutto si era risolto senza troppi problemi.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti puntata 30 ottobre 2020

Leggi anche -> Andrea Zelletta esce dalla casa del Grande Fratello Vip, cosa succede

Zorzi si sarebbe lamentato con la De Blanck perché quest’ultima gli avrebbe parlato alle spalle. Tutti e due hanno dei caratteri molto forti e lo scontro era inevitabile. Il rapporto tra i due sembra davvero compromesso. Qualcosa si è incrinato e nessuno sembra più fidarsi dell’altro. Come si evolveranno le cose?

Grande Fratello Vip: continua la lite tra Zorzi e la De Blanck

“Non mi parlare alle spalle“, così Zorzi ha commentato il comportamento della contessa. Quest’ultima ha reagito come suo solito e senza peli sulla lingua gli ha risposto per le rime. “L’ho mandato a quel paese per la sua mancanza di sensibilità”, ha dichiarato la De Blanck. I due erano già ai ferri corti dopo le ultime uscire della donna durante il gioco del fantasma. La contessa si era fatta scappare delle un’uscita molto infelice e aveva lasciato basita l’influencer meneghino. “Sparati“, gli avrebbe detto per poi cercare di giustificarsi successivamente dicendo di essere nervosa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Il mondo del Web è in rivolta e chiede da giorni che vengano presi provvedimenti contro la De Blanck. Alcuni sono arrivati a chiedere addirittura la squalifica. Intanto, anche all’interno della Casa, altri concorrenti sono stufi delle uscire e dei suoi comportamenti. Coloro che sono più vicini a Zorzi hanno cominciato a smascherare la presunta strategie della De Blanck. Hanno notato che chiunque le dia fastidio viene sistematicamente nominato. I litigi sarebbero un pretesto per la nomination. Quali saranno gli sviluppi e le conseguenze di questo litigio?

Leggi anche -> Patrizia De Blanck, il suo racconto shock raggela il Grande Fratello Vip

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha il Coronavirus: ora la conferma