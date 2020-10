Giorgia Rossi Monti: chi è la cantante dei Manitoba di X-Factor

I Manitoba sono una band che si sta facendo largo a X-Factor 2020: la loro cantante si chiama Giorgia Rossi Monti, ecco chi è.

Hanno conquistato Manuel Agnelli e hanno avuto accesso ai live: loro sono i Manitoba, duo del Mugello composto da Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini. La coppia sin dalle audizioni ha fatto colpo sui giudici, proponendo il singolo “Si ritorna a casa”, un loro inedito che ha ottenuto buoni riscontri.

Giorgia e Filippo sono amici d’infanzia ed entrambi sono di Borgo San Lorenzo, un paese in provincia di Firenze. Sono laureati in filosofia e dopo essere cresciuti insieme si sono persi per poi ritrovarsi dopo alcuni anni. Ne è nata così una collaborazione artistica che li ha portati nel 2015 a fondare i Manitoba.

Cosa sapere su Giorgia Rossi Monti, cantante dei Manitoba

“Quando uno viene a sentirci live deve sentirsi sballottato da mille emozioni e mille sensazioni, anche se deve sempre riconoscere i bei suoni che ci sono nel disco, che devono sempre essere rispettati”, ha detto Giorgia Rossi Monti, raccontandosi qualche anno fa in un’intervista a XL. In quel momento il loro progetto era in fase embrionale e forse nei loro pensieri non c’era assolutamente l’intenzione di tentare la strada di un talent show come X-Factor. Un tentativo che al momento sembra riuscito.

La band è apprezzata per i loro testi e proprio Giorgia Rossi Monti spiega come nasce una canzone dei Manitoba: “I testi sono il nostro paradiso e il nostro inferno. Ci mettiamo tanto a scriverli, facciamo una gran fatica, ma alla fine ci soddisfano. I testi per noi vengono dopo le melodie e per noi è importante che siano delle belle poesie, astratte, come hai detto tu. L’importante è che abbiano un senso per la gente, ma non uno preciso. Ognuno può vederci quello che vuole”.