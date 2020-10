GF Vip, Alfonso Signorini protegge Elisabetta Gregoraci: la verità

Al Grande Fratello Vip sembra che il conduttore Alfonso Signorini stia proteggendo Elisabetta Gregoraci. Stefania Orlando scopre tutto.

Il “Grande Fratello Vip“, guidato da Alfonso Signorini sembra che stia facendo di tutto per proteggere una delle sue concorrenti: l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. Una delle altre concorrenti della Casa, Stefania Orlando, ha mostrato i suoi dubbi sull’ultima nomination.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Patrizia De Blanck furiosa con Maria Teresa Ruta

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Elisabetta Gregoraci perde il posto di “capobranco”?

Stefania Orlando ha rivelato di avere dei dubbi circa l’ultimo televoto, che la vede in nomination, tra gli altri con Elisabetta Gregoraci. Anche sul mondo del web non si fa altro che parlare dell’atteggiamento di Alfonso Signorini nei confronti della showgirl calabrese. Il direttore di Chi solitamente è schietto e tagliente, eppure nei confronti dell’ex moglie di Briatore il suo atteggiamento sembra essere ben diverso, più accondiscendente. Ma perché? E’ molto evidente che il “Grande Fratello Vip” con i suoi autori abbia scelto di puntare questa edizione sulla Gregoraci, considerata una vip di tutto rispetto all’interno del reality. Di fatto, però, eccetto la “storia” con Pierpaolo Petrelli, che non è mai realmente iniziata, per il pubblico la showgirl è priva di appeal e poco interessante.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Matilde Brandi contro Antonella Elia: “Manipola il voto”

GF Vip, i dubbi di Stefania Orlando

Nella puntata di venerdì 23 ottobre, per il mondo del web era certo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, poiché era risultata la meno votata nella nomination con Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Ciò nonostante, gli autori del programma hanno deciso di non eliminare nessuno e di spostare l’eliminazione addirittura di una settimana. I fans del programma sono molto insospettiti e, come loro, anche Stefania Orlando ha rivelato i suoi dubbi alla coinquilina Guenda Goria.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

“C’è da capire se hanno programmato così il televoto dall’inizio o se l’hanno prolungato perché non erano soddisfatti dei risultati“, queste sono state le parole di Stefania e il riferimento ad Elisabetta non è sfuggito a nessuno. “Di logica, stasera dovrebbe entrare qualcuno. Non si è mai visto un Grande Fratello che ti lascia senza dinamiche. Non so spiegarmi perché non siano già entrati gli altri, anche perché il 4 dicembre finisce, a meno che non abbiano deciso di prolungarlo“, ha aggiunto la partecipante del reality facendo delle osservazioni molto intelligenti. Che Alfonso Signorini deciderà di risponderle in diretta?