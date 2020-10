Flavio Briatore non si arrende alla recrudescenza del Covid-19 e riapre il Bilionaire nella città degli Emirati Arabi Uniti.

Sono lontani i tempi in cui Flavio Briatore contestava le scelte del governo e dei sindaci di chiudere i locali notturni e le discoteche per via della diffusione del Covid-19. L’imprenditore è stato al centro di una bufera mediatica lo scorso agosto, quando ha contestato la chiusura del suo Bilionaire in Sardegna. Proprio il famosissimo locale di lusso, infatti, è stato uno dei focolai dell’infezione nell’isola. Verso fine agosto persino lui si è preso il contagio ed è finito in ospedale.

Probabilmente proprio il contatto diretto con il Coronavirus ha portato Briatore a cambiare idea a riguardo. A distanza di un mese dalle polemiche con il governo, infatti, ha elogiato il lavoro dell’Italia nel contenimento, osservando come in altri Paesi europei la crescita della curva epidemica fosse già fuori controllo. In questa settimana in cui tutta la categoria di imprenditori che gestisce locali e ristoranti ha protestato per la chiusura serale, Briatore non si è esposto mediaticamente, accettando di buon grado la necessità di chiudere e lavorando per aprire altrove.

Flavio Briatore riapre il Bilionaire a Dubai

In questo caso la mancanza di polemica è probabilmente dovuta al fatto che la stagione clou del Bilionaire originario è conclusa. Il periodo di maggiore afflusso in Sardegna, infatti, è l’estate ed in questo periodo i ricavi sono sempre minori rispetto al periodo vacanziero. Inoltre Briatore può contare su locali in altre zone del mondo, il più remunerativo dei quali è probabilmente quello di Dubai.

Nelle scorse ore l’imprenditore ha fatto gli auguri proprio allo staff del suo locale a Dubai, pronto a ricominciare a lavorare a tempo pieno. Nel suo ultimo post, mostra una foto in cui i dipendenti sono in posa per la foto di gruppo (rigorosamente con la mascherina indosso) e fa loro i propri auguri per la prossima riapertura: “In bocca al lupo @billionairedubaiofficial

Official Opening Tomorrow!”.