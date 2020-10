Elisabetta Gregoraci criticata da Fulvio Abbate: “Non sa fare niente”

Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste indiscusse del GF Vip, è stata criticata da Fulvio Abbate durante un’intervista.

Per Elisabetta Gregoraci c’erano aspettative altissime per il suo ingresso al “Grande Fratello Vip“, ma a moltissimi telespettatori ha lasciato l’amaro in bocca, così come al alcuni concorrenti del reality. Ultimamente la showgirl calabrese è stata criticata da Fulvio Abbate, intervistato dal settimanale NuovoTv.

Secondo Fulvio Abbate alla showgirl piace fare Cleopatra tra gli squilli di tromba: “C’è chi le sta attorno e la venera, ma che sa fare?“. I rapporti tra Abbate e Elisabetta Gregoraci non sono affatto idilliaci e la conduttrice di “Battiti Live” non ha mai perso l’occasione per rispondere alle sue critiche e frecciatine. Inoltre, molti stanno criticando l’atteggiamento della showgirl con l’ex Velino di “Striscia la Notizia“, Pierpaolo Petrelli che, sembrerebbe, si stia innamorando di lei. Il giovane, giusto ieri sera, ha fatto volare un palloncino con delle frasi scritte ed è stato applaudito dalle coinquiline Adua Del Vesco e Dayane Mello. Nella notte, poi, si è coccolato proprio con Elisabetta e i moltissimi fans del reality sperano che tra i due nasca qualcosa che vada oltre l’amicizia.

Elisabetta Gregoraci e i confronti al GF Vip

Per Elisabetta Gregoraci, però, queste non sono giornate facili: il suo ex fidanzato Mino Magli si è sfogato con il settimanale Oggi in una lettera in cui ha raccontato la sua delusione nei confronti della showgirl, che gli avrebbe fatto credere che Flavio Briatore per lei fosse solo un amico.

Inoltre, la popolare showgirl ha avuto un confronto anche con la coinquilina nella Casa del “GF Vip“, Stefania Orlando. Le due si sono parlate e la Orlando ha fatto una battuta ironica all’ex moglie di Briatore che, però, ha risposto piccata: “Hai detto cose pungenti. Con te non posso più litigare, non so più cosa dirti“. Stefania, poi, ha ribadito di affrontare il reality in maniera trasparente e schietta.