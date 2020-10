Le nuove puntate di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese da questa sera in prima serata. Dove sono ambientate e le anticipazioni.

Appassionati dei programmi di cucina tenetevi pronti perché da questa sera, 30 ottobre, ogni venerdì in prima serata potremmo ammirare la nuova stagione di 4 Ristoranti. La serie dello chef Borghese per la prima volta arriva in chiaro per la gioia di tutti i suoi seguaci.

Il programma di Alessandro Borghese, Quattro Ristoranti, porta a sfidarsi alcuni ristoratori di diverse zone d’Italia con una dinamica di punteggio ormai chiara a tutti. Le puntate andranno in onda dal 30 ottobre al 4 dicembre ogni venerdì in prima serata e ci porteranno a visitare alcuni luoghi molto belli di tutta Italia come Venezia, Roma, Riviera del Conero, Arezzo, Val Badia e Valle d’Aosta.

La prima puntata di 4 Ristoranti a Venezia

La prima puntata di 4 Ristoranti, sesta stagione, con protagonista ovviamente Alessandro Borghese è a Venezia e a sfidarsi per miglior ristorante troviamo la Trattoria Povoledo, Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo, Zanze XVI e Riviera Ristorante per Onnivori.

In questo primo appuntamento il piatto oggetto di bonus è il fegato alla veneziana. L’episodio di Venezia è stato registrato pochi giorni prima dell’alluvione del 12 novembre scorso. Successivamente Alessandro Borghese aveva quindi organizzato una cena di raccolta fondi proprio per sostenere il comune e ristoratori locali.

Il piatto bonus, che come sempre fa la fa da protagonista, è il fegato alla veneziana e quindi i 4 ristoratori dovranno proporre agli altri commensali e ad Alessandro Borghese la loro versione della ricetta. Sarà proprio poi lo chef Borghese a decidere quale fra le versioni proposte sarà premiata proprio con il bonus.

Come funziona il programma?

La dinamica del programma è sempre la stessa. Ogni ristoratore potrà votare con un puntaggio da 0 a 10 per la location, il menù, il servizio e il conto. Chi vince e ottiene quindi il titolo di miglior ristorante e otterrà un Contributo economico di €5000.

Chiaramente ogni cena sarà preceduta da l’ispezione di Borghese in cucina, mentre gli altri ristoratori analizzeranno le sala. Alla fine oltre ai voti degli altri ristoratori sarà importante il giudizio di Alessandro Borghese che con il suo voto, come ormai abbiamo imparato a capire, potrà confermare o ribaltare la classifica.

Visualizza questo post su Instagram Ciaooooooo! 😉 Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale) in data: 27 Ott 2020 alle ore 10:06 PDT

Insomma, non possiamo andare a cena fuori in questo particolare periodo storico, ma grazie ad Alessandro Borghese alla nuova stagione di 4 Ristoranti potremo viaggiare con lui. Meglio di niente non vi pare?