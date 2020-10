Bake Off Italia, tutte le anticipazioni della puntata del 30 ottobre

Questa sera in onda su Real Time la nona puntata di Bake Off Italia, uno dei programmi più seguiti del palinsesto del canale. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

In onda questa sera dalle 21,20 su Real Time la nuova puntata di Bake Off Italia, arrivato al nono appuntamento. I concorrenti si sfideranno a colpi di fruste e sac-a-poche con la consueta conduzione di Benedetta Parodi e la consueta giuria composta da Ernst Knam e Damiano Carrara. Tra ospiti speciali, eliminazioni inaspettate e dolcezza, ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera di Bake Off.

Un ospite speciale a Bake Off Italia

Ad affiancare i due giudici Ernst Knam e Damiano Carrara, ci sarà per questa sera un ospite davvero speciale: lo chef stellato giapponese Hirohiko Shoda. Chef Hiro, così è conosciuto, ha ottenuto 3 stelle michelin e si è sempre dedicato alla cucina italiana a suo dire, molto vicina a quella della sua terra d’origine, il Giappone. Sia i concorrenti che la fidata conduttrice Benedetta Parodi sembrano emozionati ed entusiasti di avere un ospite del calibro di Chef Hiro, nel tendone di Bake Off Italia ad Arcore, come si è potuto evincere dalla clip di presentazione della puntata di stasera.

I sette concorrenti in gara Matteo, Philippe, Elena, Sara, Monia, Maria e Alessandra si sfideranno in prove sempre più difficili, per conquistare il titolo di miglior pasticcere di questa edizione 2020 di Bake Off. La prima prova, quella creativa, consisterà nella rivisitazione in chiave moderna di un grande classico della storia della pasticceria italiana. Quella tecnica invece, vedrà i concorrenti mettere alla prova le loro abilità nel riprodurre le complicate ricette di Knam e Damiano Carrara.

Alessandra riuscirà a difendere il suo grembiule blu? Lo scopriremo questa sera, su Real Time dalle 21,20 o in live streaming su DPLAY on demand.