Amedeo Goria, il difficile rapporto con la figlia Guenda: la verità

Il rapporto tra Amedeo Goria e la figlia Guenda non è semplice. Dopo le dichiarazioni dei gironi scorsi, il padre va al Gf per dire la verità.

In queste settimane di permanenza al Grande Fratello Vip di Guenda Goria, si è capito che il suo rapporto con il padre non è esattamente idilliaco. La ragazza ne ha parlato spesso all’interno della casa e durante la terza puntata Signorini aveva permesso un toccante incontro tra i due. Sembrava che dopo quel rendez-vous, la situazione si fosse un minimo appianata, ma le dichiarazioni rilasciate dal giornalista in un’intervista a ‘Nuovo Tv’ hanno riacceso le ostilità.

Al settimanale Amedeo ha spiegato di provare un grande amore per la figlia e che il loro rapporto è sempre stato basato sull’affetto. Ciò nonostante ci sono momenti in cui le cose tra loro si fanno altalenanti: “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca”.

Amedeo Goria al Gf Vip per chiarire con la figlia

Quando ha letto le parole del padre, Guenda ci è rimasta male ed ha chiarito di essere una persona complicata ma non bipolare. La ragazza ha spiegato di essere delusa da quanto leggeva ed ha sottolineato come probabilmente il padre fosse geloso del suo rapporto con la madre. Più dura e arrabbiata per quelle parole è stata la madre Maria Teresa Ruta, che dopo averle sentite ha dichiarato: “Amedeo è da querela, Guenda non è bipolare. Ma non gli permetto di proferire parola visto che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo. Non c’è mai stato, e non lo dico io ma lui”.

Una situazione complessa che viaggia su equilibri instabili e che probabilmente è complicata dai problemi avuti da Amedeo e Maria Teresa. E’ possibile però che in questo caso le parole del giornalista siano state fraintese ed è per questo motivo che Amedeo Goria ha accettato di tornare al GF Vip per chiarire una volta per tutte.