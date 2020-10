Stasera in Tv: X-Factor, tutte le anticipazioni e gli inediti

In onda questa sera alle 21:15 su Sky e NowTv l’attesissimo primo live di X-Factor 2020. Si sfideranno i pupilli di Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika a colpi di inediti. Tutte le anticipazioni.

Finalmente iniziano gli attesissimi live di X-Factor 2020! Questa sera su Sky e NowTv in onda la prima puntata della seconda parte del talent più seguito di Italia, in cui i talenti scelti da Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika si sfideranno presentando gli inediti. Dopo le sei puntate di selezioni, siamo entrati nel vivo della gara vera e propria.

Leggi anche–> X Factor 2020, Manuel Agnelli si sfoga: “Fermi e senza lavoro”

Tutte le anticipazioni sul primo live di X-Factor

In diretta dalla Sky Wi-fi Arena i dodici cantanti scelti dai nuovi giudici si sfideranno senza esclusione di colpi e presenteranno i propri inediti. I quattro giudici, Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika accompagneranno i loro pupilli, ciascuno con la propria personalità e storia, attraverso la gara. Naturalmente insieme all’immancabile simpatia di Alessandro Cattelan.

Leggi anche–> X Factor, Emma Marrone una furia: il motivo del litigio

I 12 concorrenti (Blind, Blue Phelix, Casadilego, Cmqmartina, Eda Marì, Little Pieces of Marmalade, Manitoba, Melancholia, Mydrama, N.A.I.P., Santi e Vergo) si divideranno in quattro categorie Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over e ciascuno canterà il proprio inedito, che verrà poi raccolto insieme agli altri in “X Factor Mixtape” in uscita il 30 ottobre.

Non solo la gara, l’altra attesissima chicca della serata sarà la presenza come ospite di Ghali, tra i maggior nomi del rap e del pop italiano e internazionale del momento. Il rapper, che non appare quasi mai sul piccolo schermo, era stato anche tra gli ospiti più attesi di Sanremo 2020. Ghali questa serà canterà uno dei suoi ultimi grandi successi “Barcellona”, direttamente dall’album Dna che è già doppio disco di platino.

Leggi anche–> Danny Tetley, la star di X Factor “graziata” dopo lo scandalo pedofilia

Insieme ai live, tornano quest’anno anche Hot Factor, in onda subito dopo X-Factor, in cui Daniela Collu raccoglie i commenti a caldo sulle esibizioni nel programma, e Daily, che invece mostra il lavoro quotidiano dei 12 cantanti in gara, permettendo anche ai fan e al pubblico di conoscerli meglio come artisti e come persone.

X-Factora andrà in onda tutti i giovedì alle 21,20 su NowTv e su Sky on demand. Inoltre, il mercoledì successivo sarà possibile guardare le repliche su TV8, in prima serata.