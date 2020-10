Stasera in Tv, “DOC – Nelle tue mani”: tutte le anticipazioni

By

Torna questa sera su Rai1 la fiction con protagonista Luca Argentero “DOC – Nelle tue mani” con un solo episodio. Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata.

In onda questa sera alle 21,25 su Rai1 la nuona puntata della fortunata fiction con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli: “DOC – Nelle tue mani”. Questa sera però ci sarà una sola puntata della serie, non due come di consueto.

Ecco il perché di questa scelta e tutte le anticipazioni su quanto accadrà stasera al dottor Fanti.

Cosa succederà in “DOC – Nelle tue mani” stasera?

“DOC – Nelle tue mani” è una seguita fiction basata sulla storia vera di Pierdante Piccioni, primario dell’Ospedale di Lodi che, nel 2013, ha perso la memoria per un’amnesia in seguito ad un grave incidente in macchina. La sua storia è stata raccontata nel libro “Meno dodici“, da cui la serie targata Rai1 è tratta liberamente e interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

Nell’unico episodio in onda questa sera “Egosimi”, arriva in ospedale la giovane bella ed esuberante sorella di Elisa, un’attrice che scombina gli equilibri. La nuova specializzanda infatti sembra sempre più tesa e infastidita dalla presenza della sorella.

Andrea Fanti (Luca Argentero) intanto continua nella sua ricostruzione del tempo perso in seguito all’amnesia e tenta di ripercorrere ancora il suo passato, rimasto nell’oblio. Nel frattempo Agnese è sempre più gelosa del rapporto che va consolidandosi tra Andrea e Giulia: i due infatti già dalla puntata precedente sono sempre più uniti e complici.

La scelta di inserire una sola puntata di “DOC – Nelle tue mani” per questa sera nel palinsesto di Rai1, deriva dal fatto che alle 22:45 quando avrebbe dovuto cominciare la seconda puntata, inizierà un programma nuovo a cui i vertici Rai non potevano rinunciare.