Real Sociedad Napoli Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Real Sociedad e Napoli è valido per la seconda giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo il passo falso casalingo contro l’Az Alkmaar della prima giornata, il Napoli di Rino Gattuso è chiamato a riscattarsi in Europa League e non sarà semplice stasera in trasferta contro una squadra solida. La Real Sociedad, formazione basca, è infatti la rivelazione finora della Liga Spagnola.

Infatti, gli spagnoli stanno accumulando una serie di risultati sorprendenti in queste ultime settimane: capolisti in campionati, hanno ottenuto 4 successi consecutivi in altrettante gare ufficiali, negli ultimi giorni, con 11 gol fatti e uno solo subito. Ben meglio dell’andamento finora altalenante del Napoli.

Precedenti di Real Sociedad Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio municipale di Anoeta di San Sebastian tra i padroni di casa della Real Sociedad e il Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sporto 252 e in chiaro su Tv8. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Il match è visibile anche in chiaro sul sito di Tv8.

Si tratta della prima sfida in assoluto tra le due squadre, anche se il Napoli ha affrontato in 16 occasioni delle squadre spagnole: appena quattro le vittorie partenopee e ben sette sconfitte, con cinque pareggi totali. I baschi invece hanno incontrato solo Juventus e Inter, contro le quali in casa è rimasta imbattuta e con la porta inviolata.

Real Sociedad Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Alguacil e Gattuso hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Ander Guevara; Portu, David Silva, Mikel Merino, Oyarzabal; Willian José.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.