Paola Perego, la conduttrice è positiva al Covid. Dopo Gerry Scotti e Carlo Conti, oggi anche un’altra personalità del mondo dello spettacolo ha annunciato il risultato del tampone. Mentre in Italia il numero dei contagi cresce anche oggi.





La conduttrice televisiva ha fatto sapere quali sono attualmente le sue condizioni di salute a tutti coloro che la seguono con affetto. Potrebbe essere ora a rischio la messa in onda del programma Forum, condotto da Barbara Palombelli.

Leggi anche –> Paola Perego, il dramma del figlio in attesa di un tampone per il Coronavirus

Potrebbe interessarti anche –> La Perego imbottita di farmaci in diretta tv, cosa le è successo

Leggi anche –> Paola Perego lascia tutti senza parole: “Non devo aggiungere altro”

Paola Perego, la conduttrice televisiva è risultata positiva al Covid

La situazione legata all’epidemia da Coronavirus sembra peggiorare di giorno in giorno su tutto il nostro territorio nazionale. Cresce in modo esponenziale il numero dei contagi e cresce, di pari pari passo, anche il numero dei personaggi dello sport o dello spettacolo che dichiarano di aver contratto il virus. E’ stato questo il caso oggi della conduttrice televisiva Paola Perego.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

E’ stata lei stessa a mettere al corrente tutti i propri fan, attraverso un post sui social. La conduttrice ha voluto descrivere le sue condizioni di salute, nell’intento di tranquillizzare tutti coloro che la seguono con affetto. La Perego risulta infatti asintomatica e le sue condizioni di salute risultano pertanto buone.

“Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina…”, ha scritto oggi la Perego, “Sono asintomatica a casa sotto controllo medico…”.

Potrebbe essere a rischio, a questo punto, la messa in onda di Forum, condotto da Barbara Palombelli. La conduttrice infatti era stata ospite della Palombelli nel programma televisivo del mattino. A rischio potrebbe essere inoltre la messa in onda di Il filo rosso, il programma che la Perego avrebbe dovuto condurre a partire dal 7 di novembre. A meno che la Rete non decida di far condurre alla Perego la trasmissione da casa.