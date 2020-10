Castel Volturno piange la scomparsa di Federico Greco, il giovane proprietario del noto locale Rama Beach Cafè.

L’intera comunità di Castel Volturno (Caserta), è in lutto per la scomparsa del giovane Federico Greco. Il ragazzo era molto noto in paese poiché era il proprietario di uno dei locali più frequentati e amati del litorale campano: il Rama Beach Cafè. Al momento non è chiara quale sia stata la causa della morte improvvisa di Federico, ma si pensa sia probabile che abbia accusato un malore improvviso e dunque sia morto per cause naturali.

Un lutto, quello di Federico, che lascia amici, parenti e semplici conoscenti nello sconforto. Difficile, infatti, capacitarsi di come sia possibile che un giovane apparentemente in perfetta salute sia morto in questo modo. Già da questa mattina la sua pagina social si è riempita di messaggi di amici che esprimono il proprio dolore per la scomparsa di Federico. Nelle loro parole si legge un misto di incredulità e sofferenza, ma anche la volontà di testimoniare che tipo di persona fosse il giovane imprenditore.

Morto Federico Greco: i messaggi di cordoglio degli amici

Tra le tante testimonianza lasciate sulle pagine social, quella di Giovanni è forse la più commossa e commovente. Il ragazzo spiega di non riuscire ad esprimere a parole cosa significa la morte di Federico per lui, e che lascerà al ricordo di una bella serata passata insieme il compito di farlo per lui. Quindi aggiunge: “Vorrei davvero che fosse solo un sogno e ci stiamo svegliando tutti. Oggi se ne va un grande uomo, un grande amico con un gran cuore. Non ti dimenticherò mai, Fede, riposa in pace amico mio”.

Molto belle anche le parole di Federica, la quale si dice incredula, incapace di accettare che il suo amico sia andato davvero via per sempre. Il dolore la porterebbe a disperarsi, ma cercherà di non farlo, sapendo che lui non vorrebbe questo: “So che ci guardi e sempre col tuo sorriso ci starai chiedendo di non piangere. È questo quello che mi hai detto la settimana scorsa. Amico mio veglia su di noi da lassù, ti voglio bene”.