Milan Sparta Praga Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Milan e Sparta Praga è valido per la seconda giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Prosegue il cammino del Milan in questa prima parte di stagione, nel corso della quale ha ottenuto traguardi importanti: arrivati nella fase a gironi di Europa League non senza qualche patema d’animo, i rossoneri hanno vinto nella partita d’esordio in Scozia contro il blasonato Celtic.

Importante anche il loro cammino in campionato, dove non perdono da prima della pausa forzata legata al lockdown Coronavirus, quindi dallo scorso marzo. Nell’ultimo match disputato, lunedì sera, nel posticipo casalingo con la Roma è arrivato il pareggio per due reti a due.

Precedenti di Milan Sparta Praga e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano tra i padroni di casa del Milan e i cechi dello Slavia Praga sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Il match non verrà invece trasmesso su piattaforme in chiaro.

Quello tra le due squadre stasera è il settimo precedente tra le due squadre: la prima volta le due formazioni si sono incontrate nel 1972/1973 in Coppa delle Coppe, con il Milan che vinse entrambi i confronti. Peraltro la squadra rossonera si aggiudicò poi la coppa. La seconda volta avvenne in Coppa Uefa nella stagione 1995/1996: vittoria rossonera a San Siro e pareggio a Praga, proprio come nella stagione 2003/2004 in Champions League.

Milan Slavia Praga, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Kotal hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Ibrahimovic, Castillejo.

SPARTA PRAGA (4-3-2-1): Heka; Sacek, Celutska, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Krejci; Julis.