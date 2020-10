Chi è Micol Incorvaia: tutto sulla sorellina di Clizia Incorvaia

Diventa ogni giorno sempre più bella Micol Incorvaia, la sorella minore di Clizia. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Micol Incorvaia, la sorellina minore di Clizia Incorvaia, è oggi una bellissima donna. La ragazza somiglia molto alla sorella e condivide con lei un rapporto prezioso e speciale. Entrambe biondissime e affascinanti, attirano spesso le attenzioni dei propri follower, che le seguono supportano in ogni occasione. Vediamo allora insieme chi è e che cosa fa Micol nella vita.

La sorella di Clizia è nata a Pordenone il 9 Settembre del 1993, sotto il segno della Vergine. Oggi ha dunque 27 anni. Il suo fisico è mozzafiato ed i lineamenti del viso ricordano molto quelli della sorella. La somiglianza tra le due è quindi evidente. Entrambe condividono la passione per la moda, che le unisce ancora di più. Micol è molto affezionata alla sorella ma non solo: Nina, la sua nipotina, è uno dei suoi affetti più cari.

Micol, nonostante sia nata a Pordenone, ha vissuto i la sua infanzia ad Agrigento, in Sicilia. Spinta dalla sua passione per la moda, ha deciso di seguire le orme della sorella, sin da quando era bambina. Proprio per questo ha frequentato a Milano l’Istituto Europeo del Design. In seguito al diploma si è subito buttata nel mondo del lavoro, trovando un impiego come designer per Gentucci Bini. Successivamente, a partire dal 2019, è stata assunta dalla boutique Jijil come assistente show-room.

Non si conosce molto della vita privata di Micol. La ragazza ama molto la propria privacy ed è riuscita a mantenerla nonostante il successo ottenuto dalla sorella, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Le poche informazioni di dominio pubblico sono quelle che Micol stessa ha deciso di condividere sui social con i propri follower.

Mimcol Incorvaia curiosità e vita privata

Per Micol Incorvaia, la sorella Clizia rappresenta un mentore, ma non solo. Le due sono infatti legatissime e condividono un rapporto d’amore e di fiducia incondizionata. Non si sa se nella vita di Micol ci sia attualmente un’altra persona speciale o meno. Stando alle informazioni raccolte dai profili social, sembrerebbe non essere impegnata sentimentalmente con nessuno. Siamo dunque tutti in attesa di scoprire se prima o poi qualcuno riuscirà a rubarle definitivamente il cuore.