Massimo Galli: chi è, foto, carriera e vita privata dell’infettivologo

L’italia ha imparato a conoscere Massimo Galli dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid19. Tutte le informazioni su carriera e vita privata dell’infettivologo.

Massimo Galli è nato a Milano l’11 luglio 1951 e fin da quando era bambino ha nutrito una passione per lo studio e la ricerca, soprattutto nell’ambito delle materie scientifiche. L’interessa diventa concreto quando si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano e si laurea nel 1976, con risultati eccezionali. Inizia presto a lavorare all’Ospedale Sacco di Milano, dove rimane per gran parte della sua carriera.

La lotta di Galli alle malattie infettive

Quando, negli anni 80 l’Italia era sotto la terribile morsa dell’HIV, Massimo Galli si è distinto nella ricerca e la cura di questa malattia, un tempo ad altissimo tasso di mortalità e contagio. L’infettivologo, infatti, oltre ad aver pubblicato diversi testi scientifici sul virus dell’HIV, è stato messo a capo di un gruppo di ricerca che si è focalizzato sulla prevenzione della malattia, soprattutto nelle scuole. Oltre a questo si è anche naturalmente occupato dell’assistenza ai malati.

Gli italiani hanno imparato a conoscere il volto e il nome di Massimo Galli proprio quest’anno, dopo il diffondersi dell’epidemia di Covid19 che ha colpito il nostro paese e non solo. L’infettivologo ha infatti partecipato a numerose trasmissione televisive e si è sottoposto a diverse interviste per trattare il tema del virus.

Per quanto riguarda la vita privata, di Massimo Galli non si sa praticamente niente, al di là delle ospitate televisive, non è di certo un uomo di spettacolo. Finché il medico sarà totalmente assente da qualsiasi social network, non si potrà sapere molto di più sulla sua vita, oltre il camice.