Mario Calabresi: chi è, foto, carriera, curiosità sul giornalista

Foto, carriera, curiosità e vita privata del giornalista italiano Mario Calabresi, da qualche mese autore di una nuova iniziativa editoriale.

Mario Calabresi nasce a Milano, il 17 febbraio 1970 da Gemma e Luigi, commissario di polizia assassinato quando Mario aveva appena 2 anni. Frequenta sia Giurisprudenza che la facoltà di Storia all’Università Statale di Milano ma non arriva mai fino in fondo e non si laurea.

Gli esordi nel giornalismo di Mario Calabresi

Il suo esordio nel mondo del giornalismo risale al 1998, quando è cronista parlamentare per l’Ansa. Un anno dopo entra nella redazione de La Repubblica e scrive principalmente di politica, per poi passare a La Stampa e distinguersi nel suo lavoro come inviato speciale del giornale durante gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. Sulle vittime del terrorismo, poi, scrive un libro nel 2007: “Spingendo la notte più in là”.

Mario Calabresi esordisce come direttore de La Stampa nel 2009, anno in cui inzia anche la sua carriera televisiva: conduce “Hotel Patria” su Rai 3.

Qualche anno dopo, nel 2015 passa da La Stampa a La Repubblica come direttore, sostituendo Ezio Mauro e rimarrà in carica fino al 2019, quando deciderà di dimettersi e di lasciare il suo posto a Carlo Verdelli. A partire da febbraio di quest’anno, ha inaugurato “Altre storie”, un’iniziativa editoriale con diversi reportages, a cui si può accedere tramite il sito web personale del giornalista.

Calabresi ha vinto numerosi premi e riconoscimenti per la sua carriera di giornalista, come il premio Ischia di giornalismo in ricordo di Angelo Rizzoli, riservato ai giornalisti under 35, vinto nel 2002. Un anno dopo nel 2003 è stato vincitore del premio intitolato a Carlo Casalegno. Nel 2007 con il libro Spingendo la notte più in là ha invece vinto il premio Fiesole. Il 18 gennaio 2011 ha vinto il premio “È giornalismo” e nel 2017 , alla Camera dei deputati, il premio America della Fondazione Italia USA.

Per quanto riguarda la vita privata, Calabresi è ad oggi compagno di Caterina Ginzburg, nipote della drammaturga e scrittrice Natalia Ginzburg e ha due figlie gemelle.