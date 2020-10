Lisa Maffia, la cantante rivela: “Ho un cancro alla cervice”

La cantante Lisa Maffia ha condiviso con i suoi fans la diagnosi di cancro alla cervice e ricorda l’importanza di eseguire con regolarità i pap test.

La cantante inglese Lisa Maffia, classe 1979, è famosa per far parte della girl band britannica “So Solid Crew“. La popstar ha anche una celebre carriera da solista, con numerosi album primi in classifica e doppi platino. Oggi, tramite Instagram, l’artista ha dato un triste annuncio ai suoi fans.

Maffia ha dato un annuncio terribile ai suoi fans, dicendo loro aver ricevuto una diagnosi seria e preoccupante dai suoi medici: quella del cancro alla cervice. La cantante 41enne ha rivelato di non aver mai saltato un pap test, ciò nonostante è risultata positiva per il cancro alla cervice uterina e lo ha fatto sapere ai suoi followers, per sensibilizzare sulla delicata problematica di salute che, solitamente, colpisce maggiormente le donne. “Non ho mai dimenticato un pap test ma, sfortunatamente, ho un tumore alla cervice. Sono ancora più cauta adesso. Questo è solo un promemoria per chiunque si sia scordato di fare il test! Questo non è un gioco“, ha puntualizzato l’artista, ricordando l’importanza di eseguire regolarmente i test.

La diagnosi sconvolgente di Lisa Maffia

Lisa Maffia ha pubblicato una storia su Instagram mentre era ad un appuntamento medico per sostenere una colonscopia. L’artista era preoccupata che la procedura medica potesse essere dolorosa o sconvolgente, invece è rimasta positivamente stupita dalla sua velocità: “Con uno schiocco di dita sono già fuori. Come potete vedere ero solo preoccupata“, ha fatto sapere in lacrime la cantante.

Non si conoscono ancora ulteriori informazioni riguardo la salute della pop star britannica che, però, sembra star ricevendo ottime cure da parte del suo team medico. La fortuna della star è stata di riuscire a prendere in tempo il cancro alla cervice grazie alla prevenzione che ha sempre fatto. Come per molte altre patologie, infatti, è di fondamentale importanza riuscire a prenderle in tempo per poterle curare nel migliore dei modi.