Ghali, chi è l’ex fidanzata Mariacarla Boscono: perché si sono lasciati

Tra Ghali e l’ex fiamma Mariacarla Boscono la passione è stata molta, ma si è esaurita in fretta. Scopriamo perché è finita.

La loro relazione inizia nel 2019: lei è una supermodella e lui un cantante famoso. Sembra una delle classiche storie d’amore che si leggono sui giornali, se non fosse che la Boscono ha 13 anni di differenza con il trapper. Ai tempi, questo fatto aveva destato subito scalpore, ma la coppia aveva continuato la relazione senza dar troppo peso alle critiche. Il loro amore era stato ufficializzato tramite i social con un video dei due alle Maldive.

Con i rispettivi fan in delirio sul Web, tutto sembrava procedere per il meglio. L’amore della coppia era sempre sembrato molto solido agli occhi di tutti: non sembra passato molto tempo da quando Ghali dichiarava il suo amore alla Boscono tramite i social. Ben presto però, qualcosa nel loro paradiso comincia a incrinarsi.

Ghali e Mariacarla Boscono: due cuori spezzati

“Ho i miei soldi, una squadra che lavora per me, mamma al mio fianco, una casa mia, una grandissima figa che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce. Io manco mi aspettavo di comperarmi una casa…“. Queste le parole che Ghali aveva usato per descrivere la sua vita ai tempi della sua relazione con la Boscono.

La coppia sembrava aver conquistato tutti: due persone molto diverse che si amano alla follia. Presto però Ghali e la Boscono si scontrano con la realtà. Probabilmente i loro mondi erano troppo diversi e ad aggravare la situazione c’era anche la presenza di Marialucas (8 anni, figlia della Boscono). I primi segnali di crisi arrivano proprio dai social che nel 2019 avevano annunciato l’inizio del loro amore. L’unfollow reciproco su Istragram segna la fine della storia tra i due. Ad oggi, entrambi hanno voltato pagina e sembrano decisamente pronti a nuovi amori.

