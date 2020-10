GF Vip, Patrizia De Blanck furiosa con Maria Teresa Ruta. Piovono ancora scintille nella casa più spiata della televisione. Questa volta ad andare su tutte le furie è stata la contessa. Ecco cosa ha detto alla sua coinquilina vip.





Torna a farsi sentire la tensione all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Questa volta a far parlare di sé è stata la contessa De Blanck, la quale non ha trattenuto il proprio giudizio su Maria Teresa Ruta.

Leggi anche –> GF Vip, Elisabetta Gregoraci perde il posto di “capobranco”?

Potrebbe interessarti anche –> Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha un crollo emotivo: “Mai una tregua”

Leggi anche –> GF Vip, nuovi ingressi fermi per Coronavirus: potrebbe saltare tutto

GF Vip, Patrizia De Blanck furiosa con Maria Teresa Ruta. Ecco tutto quelle che la contessa le ha detto

Dopo un mese e mezzo di convivenza forzata all’interno della stessa casa, torna a farsi sentire la tensione tra i vip di questa nuova edizione del Grande Fratello.

Questa volta a sfogarsi di qualche malumore è stata la contessa De Blanck, la quale non si è tenuta per sé alcuni commenti su Maria Teresa Ruta.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Ma cosa urla, ha una certa età ormai, anche come si muove”, è sbottata quest’oggi la contessa, continuando ancora: “È un personaggio inutile.Fa sempre la buffona”.

Insomma, certamente la Ruta non è proprio la preferita dalla contessa all’interno della casa, contessa che ha affermato ancora: “Posso capire se lo fa una delle ragazze, ma la maniera di interagire è sbagliata, può fare la buffona per un momento, non per ventiquattro ore di seguito!”.

Vedremo se le scintille di oggi continueranno anche nel corso della giornata di domani, per proseguire poi con la diretta del venerdì, in prima serata su Canale 5.