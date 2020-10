GF Vip, Matilde Brandi contro Antonella Elia: “Manipola il voto”

Matilde Brandi, ora che non è più all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, ha vuotato il sacco. E ce n’è per tutti.

Matilde Brandi è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello VIP, ma continua a far discutere e a dare adito a gossip. La showgirl ha rilasciato una nuova intervista su SuperGuidaTv in cui ha parlato di diverse persone all’interno della Casa, in particolare per il caso Adua Del Vesco/Rosalinda.

Matilde Brandi contro Antonella Elia: “ha un copione”

Rosalinda, parlando con Dayane Mello, ha detto di voler conoscere meglio i concorrenti con cui non è riuscita a legare, per non mancare nessuna esperienza. Rosalinda ha infatti raccontato di non voler più esser influenzata da altre persone all’interno della Casa, come in passato e si pensa possa riferirsi proprio a Matilde Brandi, oltre che ad Elisabetta Gregoraci.

Ricordando la pugnalata alle spalle di Rosalinda nei suoi confronti, Matilde ha dichiarato: “Non ci sono rimasta male. Adua è una persona buona. Forse ha capito che ora deve mettersi contro di me per poter rimanere lì dentro”. L’attrice ha anche espresso il sospetto che l’avvicinamento tra Adua e Maria Teresa Ruta non sia altro che frutto di una manipolazione, perché non è mai corso buon sangue tra le due. “Ora non ce l’ho con Adua e Dayane che hanno riconosciuto in Maria Teresa una madre perché credo siano state manipolate” ha detto a riguardo.

Durante l’intervista, Matilde Brandi ha poi parlato delle sue discussioni con Antonella Elia, asserendo che secondo lei non solo l’opinionista starebbe seguendo un copione già prestabilito che si basa sull’andamento delle opinioni del pubblico sui canali social, ma che il suo voto condizionerebbe anche la vittoria finale del Grande Fratello VIP 2020.

L’intervista termina con Matilde che parla del rapporto con suo marito, leggermente in crisi in questo periodo, che non ha niente a che fare con la sua partecipazione al GF Vip.