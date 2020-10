GF Vip, Elisabetta Gregoraci perde il posto di “capobranco”?

Elisabetta Gregoraci è sicuramente tra i leader delle fazioni che si sono create all’interno della Casa del Grande Fratello VIP. Rischia di essere spodestata?

Nel nascondiglio segreto della “lavatrice” nella Casa del Grande Fratello VIP, Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno spettagolato e si sono confrontante sugli altri concorrenti della Casa, ammettendo i loro pregiudizi su alcune persone, a causa dell’influenza di qualcuno.

Elisabetta Gregoraci è un “capobranco”

All’interno della casa più spiata d’Italia, le dinamiche sono ormai chiare e definite. E’ evidente ormai come si siano create chiaramente due fazioni: le cosidette “stanza blu” e “stanza arancione”. La prima comprende Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, l’altra sostanzialmente tutto il resto dei concorrenti.

E’ anche chiaro ormai come la fazione sia capitanata da Elisabetta Gregoraci, che fa da capobranco al gruppo degli arancioni, a cui ormai si sono aggiunti anche Massimiliano Morra e Patrizia De Blanck. Ma dal colloquio tra Dayane e Adua di oggi, è emerso come le due donne si siano stancate dell’eccessiva influenza della Gregoraci sulle decisioni e sulle opinioni di tutti. E’ forse in arrivo una rivoluzione a scombinare gli equilibri?

In particolare Adua ha confessato a Dayane come sia stufa del fatto che tutti all’interno del gruppo si offendano per certi comportamenti e si leghino tutto al dito. L’attrice ha detto di voler essere libera e non influenzata da altri, in particolare dalla Gregoraci: “Molto spesso ci siamo fatti influenzare da altre persone. A priori stavamo lontani degli altri. Basta! Ora voglio vedere con i miei occhi e voglio giudicare ed avere opinioni sugli altri per quello che io sento. Ho davanti persone belle e non sto dando loro la possibilità perché altri mi dicono di non fidarmi.” ha raccontato.