Elisabetta Gregoraci contratto | il suo ex fidanzato tuona | ‘Che tradimento’

La vicenda Elisabetta Gregoraci contratto post-matrimonio che da più parti viene indicato come certo continua a tenere banco da più parti. Sono tante le testate di gossip, sia del web che cartacee, secondo le quali sarebbe ancora in vigore un ferreo accordo stipulato con Flavio Briatore, dopo il divorzio tra i due sancito in via ufficiale il 23 dicembre 2017.

Ora arriva una testimonianza certamente non da poco riguardo a questa situazione. È quella di Mino Magli, che della 40enne showgirl calabrese è stato il fidanzato, tra il 2001 ed il 2007. Già sul volgere della loro storia d’amore la Gregoraci sembra avesse intessuto dei rapporti profondi con Briatore, tanto più che nel 2008 sarebbe arrivato il matrimonio. In una intervista concessa al settimanale ‘Oggi’, Magli parla di una sorta di doppio tradimento. Uno che lui definisce sia dal punto di vista di corpo, cuore ed anima, “con Elisabetta che sistematicamente diceva che tra lei e Briatore non c’era niente”, ed un altro che riguarderebbe “un piano ordito a tavolino da lei stessa ai miei danni. In cui mi spacciava per il fidanzato di una sua cugina”. L’uomo punta il dito contro l’ambizione della catanzarese, originaria di Soverato, “determinata a tutto pur di diventare famosa.

E continua ancora ora, facendo la vittima quando invece non lo è affatto”. L’ex di Elisabetta Gregoraci fa riferimento anche ad una lettera ricevuta dopo che era stata con Briatore in Kenya, per una vacanza “da amici”. Già allora sembrava spuntare una sorta di contratto. La showgirl parlava, sempre secondo quanto asserisce Magli, di “nuova vita professionale, nuova casa e cambiamenti che l’avevano frastornata. E poi anche di un contratto sul quale già nutriva dubbi, ammettendo forse di essersi fatta condizionare e gestire male. Ti vorrei sempre accanto a me, ma non so se tu accetterai mai il nostro modo un po’ particolare in questo momento di stare insieme non possiamo camminare per strada mano nella mano”, è parte del contenuto di quella lettera citata dall’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

