Elena Stancanelli: chi è, foto, carriera e vita privata della scrittrice

Biografia, carriera, vita privata e foto della scrittrice fiorentina Elena Stancanelli, di recente sceneggiatrice de “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante.

Elena Stancanelli è nata a Firenze il 19 aprile 1965, ma si è trasferita a Roma molto giovane. Non prima di essersi però laureata alla facoltà di Lettere Moderne dell’Università di Firenze. A Roma ha frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica mentre iniziava la sua carriera letteraria, vincendo, nel 1998, il Premio Giuseppe Berto con “Benzina”.

La carriera e i libri di Elena Stancanelli

Il primo romanzo della Stancanelli è “Le attrici”, pubblicato da Einaudi nel 2001, da cui poi è stato tratto il film “Benzina” di Monica Stambrini. La scrittrice ha realizzato diversi racconti per varie riviste e rotocalchi importanti come Cosmopolitan, Marie Claire, Max, Amica, Gulliver, Tutte storie e collabora stabilmente con La Repubblica, Il Manifesto e La Stampa.

Elena Stancanelli è anche vincitrice, nel 2016, del prestigioso Premio Strega, con il suo penultimo romanzo “La femmina nuda“.

Oltre alla scrittura altre due sue grandi passioni sono la musica e lo sport, in particolare per il tennis: “Ho giocato a tennis dagli otto ai quattordici anni, ho frequentato lezioni, corsi e centri estivi. Non sono mai diventata forte perché ho un problema: non sono capace di correre. E non è una metafora. La cosa più sensata me la disse un maestro romagnolo: se il tennis si giocasse da seduti, saresti la numero uno del mondo.” ha infatti dichiarato la Stancanelli nell’antologia “SMASH”.

Per quanto riguarda la passione per la musica invece, la scrittrice ha partecipato all’album tributo ai Diaframma, Il Dono, cantando la canzone “Amsterdam”.