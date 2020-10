L’allarme di Miozzo: “Sarà lockdown tra 15 giorni, rispettate le regole”

Il lockdown al momento è stato scongiurato, ma tutto è ancora possibile. Dipenderà dagli aumenti dei casi nei prossimi giorni: l’allarme di Miozzo

Torna a parlare Agostino Miozzo, a capo del Comitato tecnico scientifico. Lo fa ai microfoni de “Il Corriere della Sera” per far capire meglio la situazione attuale in Italia: “Ho letto di tutto, soprattutto analisi totalmente errate e disorientanti di pseudo esperti che hanno evidentemente la sfera di cristallo e la bacchetta del mago Merlino proponendo soluzioni magiche a problemi estremamente complessi”. Poi ha aggiunto: “Fra due settimane sapremo se abbiamo raggiunto il limite non compatibile e si deve passare ad un intervento più radicale, come quello di marzo ed aprile. Bisogna rispettare le regole, il lockdown sarà così ricordato solo come un brutto evento del passato”.

L’allarme di Miozzo, il punto di vista

Lo stesso Miozzo è passato a spiegare il motivo del nuovo Decreto varato nei giorni scorsi dal Premier Conte: “Il Dpcm va di pari passo alla situazione attuale del Paese, che va sempre peggiorando al momento. Oggi quelle stesse misure sono state adottate dalle Germania. I nostri concittadini devono rispettare il distanziamento per ridurre i contatti a rischio fino alla limitazione di tutte le possibili occasioni di contagio. È la gradualità di comportamenti da mettere in atto come ultimo tentativo per evitare la ben più dolorosa decisione del lockdown generale”.