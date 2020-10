Chi sono Danika e Steve Mori: tutto sui due fidanzati di Pornhub

Danika e Steve Mori sono due dei fidanzati più chiacchierati dell’ultimo periodo. Scopriamo insieme chi sono e che cosa fanno.

Danika e Steve Mori sono due fidanzati. Insieme condividono un rapporto davvero speciale, e da non molto tempo anche il lavoro. La coppia infatti sta spopolando nel mondo della pornografia, ed oramai è conosciuta a livello internazionale. Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere su di loro.

Leggi anche->Massimo Bossetti, la moglie Marita ammette: “;Siti porno? Ci andavo io”

Stasera, giovedì 29 Ottobre 2020, i due saranno ospiti a Le Iene, e racconteranno la loro storia. Il percorso che li ha condotti dove si trovano adesso non è stato semplice: sia Danika che Steve infatti hanno dovuto affrontare alcuni problemi, lavorare sodo e stringere i denti per riuscire ad affermarsi. Le loro testimonianze stanno oramai attirando numerosi giornalisti e curiosi, proprio per questo si trovano entrambi sotto la luce dei riflettori. Sono stati infatti invitati sia da Radio Deejay che da Fanpage per delle interviste.

Leggi anche->Steven Spielberg, la figlia annuncia di fare la pornostar: papà è d’accordo

I due fidanzati sono originari della Sicilia, e al momento vivono in Spagna. Danika, il cui vero nome è Federica, ha impiegato tempo e fatica per far sì che la famiglia accettasse il suo lavoro. Dopo un po’ di tempo, sembrerebbe che i genitori siano riusciti ad approvare le scelte della coppia nonostante tutto.

Leggi anche->Martina Smeraldi, chi è: età, carriera e vita privata della futura pornostar

Steve, il cui vero nome è Stefano, e Danika hanno in poco tempo scalato le vette del settore. I due infatti sono conosciuti attualmente a livello mondiale, e rientrano tra le 20 pornostar più guardate su Pornhub. La loro media di video girati in un mese si aggira intorno ai 14, che, tenendo conto del tempo necessario per editare, sembrerebbe straordinaria.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Danika e Steve Mori a Le Iene: il messaggio lanciato dalla coppia

La coppia, intervistata da Le Iene, non si è semplicemente limitata a raccontare la propria storia. I due infatti hanno colto la palla al balzo per lanciare ai genitori ed agli educatori un messaggio molto importante. “Non lasciare al porno il compito dell’educazione sessuale dei giovani”. Dunque chapeau per Danika e Steve e per il loro saggio appello.