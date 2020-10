Bobby Ball | morto il noto attore inglese | ‘Ucciso dal virus’

A lungo partner dell’amico Tommy Cannon nel duo comico ‘Cannon Ball’, Bobby Ball si è spento a seguito di un ricovero urgente in ospedale.

Bobby Ball, un attore molto comico in Gran Bretagna per avere fatto parte del duo Cannon & Ball, è morto all’età di 76 anni a causa del Covid. La notizia ha ricevuto conferme ufficiali dal suo agente. Ball si trovava in ospedale a seguito di un ricovero scaturito dal sorgere di gravi problemi di natura respiratoria. Un tampone svolto dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria ne ha quindi confermato la positività.

E Tommy Cannon, suo socio oltre che migliore amico, si è detto sconcertato dalla notizia. Il decesso di Bobby Ball è avvenuto al Victoria Hospital di Blackpool nella giornata di mercoledì 28 ottobre, di sera. Inizialmente i dottori avevano pensato ad una infezione toracica, invece si trattava del virus. E nemmeno Yvonne, moglie di Bobby Ball, ha potuto assistere da vicino il marito dati i rigidi protocolli anti contagio vigenti. La famiglia dell’attore ringrazi comunque il personale sanitario che ha fatto tutto il possibile per tenere in vita il 76enne. Così come sentiti ringraziamenti sono rivolti ai fans.

Bobby Ball, il decesso desta enorme tristezza in tutti

Non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni in proposito ed i funerali dell’attore comico avranno luogo in forma strettamente privata. Anche per via dei noti regolamenti anti contagio. Il vero nome di Ball era Robert Harper e con il suo socio e ‘compagno di malefatte’ Tommy Cannon aveva intrattenuto a lungo gli spettatori inglesi sull’emittente ITV, con il loro show. Poi le sue partecipazioni televisive sono continuate nella recitazione fornita per diverse sitcom ed anche drammi. Inoltre nel 2005 partecipò ad un reality show, piazzandosi al sesto posto. In tanti lo stanno ricordando con commozione sui social network.

