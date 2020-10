Alessia Marcuzzi annuncia sui social: “Sono negativa al Covid”

Alessia Marcuzzi ci tiene ad informare i suoi fans sul proprio status di salute. Arriva l’ennesimo annuncio: ora è negativa al Covid.

Alessia Marcuzzi soltanto ieri ha annunciato ai suoi fans che non sarebbe stata presente al bancone de “Le Iene“, come suo solito, perché arrivata agli studi di Cologno Monzese aveva effettuato il test rapido tramite pungidito per il Covid ed era risultata positiva. Oggi, però, ha altre notizie.

Alessia Marcuzzi è risultata positiva al test rapido per il Covid, quando si è poi sottoposta al test antigenico tramite tampone nasofaringeo, ha ottenuto un esito negativo. Ciò nonostante, la popolare conduttrice televisiva ha dovuto abbandonare gli studi di Cologno Monzese per attendere l’esito del tampone molecolare e non ha potuto partecipare alla conduzione de “Le Iene“, facendo preoccupare i suoi colleghi. Il suo co-conduttore Nicola Savino, ha scritto sui social che: “Io sono dispiaciuto ma siamo sottoposti tutti a dei test e il primo dei due che riguarda Alessia Marcuzzi ha dato esito positivo, come due settimane fa, allora si è sottoposta ad un secondo test che ha dato esito negativo. Il protocollo di Mediaset è quello di far valere il test (pungidito) positivo, per cautela massima. Mi dispiace tantissimo per Alessia“.

Alessia Marcuzzi, nuovo esito per il Covid

Oggi, però, Alessia Marcuzzi ha potuto rassicurare i suoi fans tramite il suo profilo Instagram. La conduttrice ha potuto dare ai suoi sostenitori delle notizie positive: “Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico“.

“Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo“, scrive Alessia sul suo post di Instagram. La conduttrice è seguitissima sul social fotografico e conta oltre 5 milioni di followers che, sicuramente, saranno tutti felicissimi della lieta notizia.