Vittoria Schisano cambia maestro: Marco De Angelis non torna a Ballando

Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle cambia maestro, in quanto Marco De Angelis dopo il malore non tornerà al programma.

Milly Carlucci ha fatto un annuncio molto inaspettato per i fans di “Ballando con le Stelle“: la conduttrice ha annunciato che due maestri sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare particolarmente grave che potrebbe compromettere la loro permanenza nella competizione.

Come annunciato da Milly Carlucci, i maestri Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare. “Nel caso di Marco l’intossicazione è particolarmente grave“, ha detto la conduttrice. Diventa in dubbio, pertanto, la posizione di Vittoria Schisano nella competizione, visto che attualmente è ad uno spareggio. Ma la padrona di casa di Ballando ha reso nota la decisione che è stata presa, nell’ottica di tutelare tutti: “Sapete che non si può lasciare sola una concorrente che deve giocarsi la possibilità di restare. Così abbiamo fatto una cosa che normalmente non facciamo. Per Vittoria è in arrivo un maestro nuovo!“.

Nuovo maestro in arrivo a Ballando per Vittoria Schisano

Il maestro che sostituirà Marco De Angelis a causa del suo infortunio è un volto già noto ai telespettatori di “Ballando con le Stelle”: si tratta, infatti, di Samuel Peron che è fortunatamente guarito dal Coronavirus ed è nel pieno delle sue capacità per poter riprendere a lavorare ed allenarsi. Sempre attraverso i suoi profili ufficiali Milly Carlucci ha fatto un augurio alla nuova coppia in gara: “Bentornato Samuel ed in bocca al lupo, Vittoria!“.

I fans del programma attendono i nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del maestro Marco De Angelis che, solo di recente, aveva dichiarato di amare Vittoria Schisano in tutte le sue sfaccettature. Questo è solo l’ennesimo colpo duro per la trasmissione, dopo i continui infortuni di Elisa Isoardi, che si continua a sottoporre alle sedute di fisioterapia. O all’operazione d’urgenza all’appendicite per Raimondo Todaro, ma come dice Milly Carlucci, “è solo un’altra settimana difficile per Ballando con le Stelle, ma la soluzione è dietro l’angolo“.