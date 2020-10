Uomini e Donne, le foto sexy di Angelica Berretta fanno impazzire il web

La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne, Angelica Berretta, ha fatto impazzire gli utenti web con gli scatti sexy su Instagram.

Il programma di dating più famoso d’Italia – Uomini e Donne- ha accolto nei giorni scorsi una nuova protagonista. Angelica Berretta si è presentata alla trasmissione Mediaset per corteggiare il tronista Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come “Sirius” ed ex corteggiatore del Trono Over. L’ingresso in studio della bellissima Angelica ha lasciato di stucco tutti i tronisti, colpiti dal suo fascino e desiderosi di conoscerla meglio. La corteggiatrice, però, ha occhi solo per Nicola, il quale dovrà scegliere se darle una possibilità o meno di uscire dal programma con lui.

Leggi anche ->Uomini e Donne, il nuovo amore di Pamela Barretta: chi è

Scorrendo il profilo Instagram di Angelica, scopriamo che la 22enne marchigiana è una fotomodella ed è stata in passato una reginetta di bellezza. Qualche tempo fa è stata eletta ‘Miss Sorriso Marche’ e nel curriculum può vantare la partecipazione a Miss Italia e Miss Universo. Inutile dire che dal punto di vista esclusivamente estetico il bel Nicola si trova di fronte ad una pretendente degna di nota. Bisognerà capire se nelle prossime settimane tra i due giungerà anche un’affinità caratteriale tale da convincerli a provare una relazione.

Leggi anche ->Anticipazioni Uomini e Donne: due partecipanti sono andati a letto insieme

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Angelica Berretta incanta il web con le sue foto sexy

Visualizza questo post su Instagram 👑 Un post condiviso da 𝓐 ꪀᧁꫀꪶ𝓲ᥴꪖ (@angelicaberretta___) in data: 28 Lug 2020 alle ore 8:39 PDT

Gli utenti web che sono andati a visitare il suo profilo sono rimasti colpiti dalla bellezza della ragazza marchigiana. Su Instagram, infatti, la bella Angelica ha pubblicato una serie di scatti sexy, alcuni facenti parti di book fotografici a cui ha lavorato e altri presi da partecipazioni a concorsi di bellezza. La nuova protagonista di Uomini e Donne, insomma, si è guadagnata le attenzioni degli utenti web e si candida per diventare una delle donne sex symbol della televisione nostrana.