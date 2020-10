Stasera in tv | Ulisse, Il piacere della scoperta: anticipazioni di oggi

Oggi, 28 ottobre, Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela andrà in onda su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata che andrà in onda stasera in televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 ci porterà alla scoperta di Maria Antonietta, l’ultima Regina di Francia.

Il personaggio storico ricordato principalmente per essere stato giustiziato a Place de la Revolution (oggi Place de la Concorde) è molto più di questo e il programma di divulgazione della prima rete stasera intende dimostrarlo.

Scopriamo insieme che cosa ci riserva la puntata di oggi di Ulisse – Il piacere della scoperta condotta da Alberto Angela.

Ulisse, il piacere della scoperta: Maria Antonietta

L’ultima Regina di Francia, Maria Antonietta, venne giustiziata a soli 37 anni, e fu proprio la sua morte a diventare simbolo della tanto agognata libertà del popolo francese. Dentro la Regia di Versailles, luogo da cui la narrazione di Alberto Angela ha inizio, e le sue bellezze Maria Antonietta si ritrovò immersa sin dalla tenera età.

Capricciosa e poco consapevole delle sofferenze sempre maggiori patite dai suoi sudditi, la Regina si lasciò semplicemente incantare dal lusso e dalla vita agiata che la sua condizione le permetteva, senza porsi troppe domande.

Ma poteva davvero essere definita colpevole di aver abbandonato il popolo francese se in realtà non ne aveva mai davvero compreso le difficoltà?

Il mondo dorato e solitario in cui la sovrana trascorreva le sue giornate non le premise di capire il dolore che serpeggiava invece fra le strade di Parigi.

Furono la Rivoluzione nel 1789 e la consapevolezza di essere arrivata alla fine della vita a farle recepire il vero significato del suo ruolo, un valore che con il suo comportamento indifferente si rese conto troppo tardi di aver tradito.

