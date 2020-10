Scomparso a 10 anni, il padre: “Oggi vaga scalzo per la Sicilia”

Il caso di un bambino scomparso a 10 anni, il padre lo cerca da 13 e va a ‘Chi l’ha visto?’: “Oggi vaga scalzo per la Sicilia”.

“Lo cerco da 13 anni”, intervistato in esclusiva dalla popolare trasmissione televisiva dedicata alle persone scomparse ‘Chi l’ha visto?’, parla un papà che non ha notizie di suo figlio da quando questi aveva 10 anni. Oggi dunque il giovane avrebbe 23 anni, ma il padre non si arrende e continua a cercarlo.

Il suo racconto a Federica Sciarelli andrà in onda stasera in prima serata, ma da quanto si apprende il giovane non solo sarebbe ancora vivo, ma sarebbe stato avvistato in Sicilia. L’uomo avrebbe riconosciuto il figlio proprio grazie ad alcune segnalazioni arrivate in questi ultimi giorni, ma il mistero resta.

Spesso ci sono vicende come questa che cadono nel dimenticatoio per anni: non si sa che fine abbiano fatto molti piccoli, a distanza di anni. Ma non solo: in questo caso, al momento c’è anche il massimo riserbo rispetto a chi sia il bambino scomparso ormai 13 anni fa. Stando a quanto si apprende da alcuni telespettatori del programma, si tratterebbe di un ragazzo che è stato visto nel piccolo comune di Lentini, in provincia di Siracusa, quindi nella stessa provincia a Canicattini Bagni.

Una telespettatrice, a tal proposito, ha spiegato: “Ultimamente era a Siracusa. Adesso non saprei. Speriamo di sapere e risolvere qualcosa”. Secondo alcune testimonianze, il ragazzo sarebbe stato visto vagare scalzo e in un’occasione mettersi nudo per strada e lavarsi, prima di mangiare una banana. Oggi in trasmissione si confermerà se si tratta dello stesso caso denunciato dai telespettatori più attenti del programma.