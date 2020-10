Rebecca, influencer a 15 anni: “Voglio diventare Chiara Ferragni”

Polemiche per la partecipazione di Rebecca Mongelli al reality Il Collegio, influencer a 15 anni: “Voglio diventare Chiara Ferragni”.

Sta facendo discutere la presentazione di Rebecca Mongelli, una giovane studentessa di 15 anni proveniente da Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, partecipante al reality Il Collegio, giunto alla sua quinta edizione. La ragazza ha oltre 30mila follower sul suo profilo Instagram e ha spiegato di avere un sogno.

Infatti, presentandosi al reality ambientato in una classe “del passato” – quest’anno siamo nei primi anni Novanta – ha sostenuto che la sua icona sarebbe Chiara Ferragni. Ha infatti affermato Rebecca: “Mi piace lanciare mode. Infatti mi sento una mini Ferragni. Per me le fantasie animalier sono fondamentali per esprimere il mio modo di essere”.

Chiara Ferragni e la replica indiretta a Rebecca Mongelli

La ragazza è ‘un passo avanti’ rispetto alla volontà di realizzare il suo sogno e prosegue: “Ho una borsa bellissima con le mie iniziali, RM. A me piace vestirmi bene e farmi le foto tutte le sere di come sono vestita. Vado a buttare la spazzatura vestita bene e con il telefono in mano”. Subito il profilo della partecipante al Collegio è stato rilanciato da Trash Italiano e tra i commenti è apparso addirittura quello di Chiara Ferragni in persona: tre faccine con l’emoticon che esprime perplessità.

Intanto, nel corso della presentazione del programma è intervenuta anche la mamma di Rebecca, che ha spiegato come la figlia sia una tipa molto decisa. Ha detto quindi: “Rebecca si sente una mini influencer. Nel suo gruppo è una leader. Porta avanti tutte le tendenze del momento. È molto ambiziosa e decisa. Per lei gli ostacoli non sono un problema. Sicuramente farà strada nella vita e arriverà dove vuole”.