Ragazzo si uccide | rompe lo smartphone e si toglie la vita

Tragedia dopo un banale incidente domestico: ragazzo si uccide per avere fatto cadere lo smartphone, ma dietro c’è molto di più.

Un ragazzo si uccide dopo avere rotto lo smartphone. La tragedia, per quanto assurda possa sembrare, è lo specchio di quella che è una realtà molto diffusa lì dove è avvenuto il tutto. Infatti protagonista di questa triste storia è un giovane di 16 anni, appartenente ad una famiglia non certo agiata dell’India.

Paese dove la povertà è ancora molto diffusa. La famiglia dell’adolescente disponeva di un solo telefono cellulare, che si era reso necessario alla vittima di questo drammatico evento per potere studiare e frequentare la scuola da casa. La didattica a distanza è una misura che anche altre nazioni del mondo hanno dovuto intraprendere a causa della dilagante pandemia da Coronavirus. Purtroppo però il ragazzo ha accidentalmente fatto cadere il dispositivo, finendo con il farne andare lo schermo in frantumi.

Ragazzo si uccide, troppo il dolore causato dal danno arrecato

Ai suoi occhi si è trattato di un danno irreparabile fatto ai genitori, oltre che a sé stesso. Senza telefonino infatti non avrebbe più potuto studiare. E la sua famiglia non disponeva dei mezzi per poterlo fare riparare o per poterne comprare un altro. Questa vicenda con il ragazzo che si uccide per avere rotto il cellulare arriva nello specifico dallo stato del Goa. A distanza di quattro giorni dall’incidente domestico, e dopo che lui si era allontanato di casa per via di questo motivo, ne hanno ritrovato il corpo privo di vita.

