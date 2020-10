Puglia scuole chiuse | Emiliano | ‘Hanno fatto aumentare i contagi’

Decreto immediato Puglia scuole chiuse, lo ha deciso il governatore, Michele Emiliano. “Con la riapertura è aumentato il numero di infetti”.

In Puglia scuole chiuse con effetto immediato: lo ha disposto il governatore Michele Emiliano, che a skyTg24 ha disposto tale disposizione per elementari, medie e licei. E la didattica e distanza è sospesa, per il momento. Lo stesso Emiliano parla di decisione complessa ma motivata da numeri molto pesanti nelle scuole primarie.

LEGGI ANCHE –> Burioni sferza Cristiano Ronaldo: “Benvenuto in squadra”

Escluse invece da questa scelta gli istituti per l’infanzia, dove la frequenza è facoltativa e non obbligatoria. Il governatore attribuisce proprio alla riapertura delle scuole l’impennata di casi nella regione. E dunque, in Puglia scuole chiuse dopo che i numeri della seconda ondata hanno mostrato un quadro di gran lunga peggiore rispetto al contagio scaturito a marzo. “Ora serve andare al di là dei piani concepiti dal Governo per potenziare le terapie intensive. Coinvolgeremo ogni ospedale del territorio”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Cristiano Ronaldo tampone | ‘È solo una str..’ | bufera sullo juventino FOTO

Puglia scuole chiuse, situazione sempre più critica negli ospedali della Regione

Ed Emiliano prevede 2500 ricoveri entro la fine di novembre, dopo che nella giornata di mercoledì 28 ottobre 2020 gli stessi hanno raggiunto il ragguardevole numero di 760 persone in ospedale. Cosa che va ad aggravare una situazione che diventa di giorno in giorno sempre più complicata. Martedì 27 la Regione ha anche dovuto vietare momentaneamente i ricoveri nelle strutture pubbliche, sospendendoli fino a nuova comunicazione. Ci sono anche dei decessi: 13 nella giornata di oggi. Sono 7 nella provincia di Foggia e 3 in quella di Bari. Poi un morto ciascuno per le province di Taranto, Brindisi e Barletta-Andria-Trani.

LEGGI ANCHE –> Teoria negazionista della sorella di Ronaldo: “Grande frode”