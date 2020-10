Ieri notte un passante è stato brutalmente assassinato nei pressi della stazione dei treni, la polizia sta cercando il killer.

La polizia di Crawley sta cercando il colpevole di un brutale omicidio avvenuto ieri sera nei pressi della stazione della città britannica. Al momento il delitto è al vaglio degli investigatori, dunque, non è stata condivisa dalla polizia una dinamica ufficiale dell’accaduto né tanto meno l’identità della vittima. Secondo quanto riportato dalla stampa d’oltremanica, l’uomo sarebbe stato aggredito nei pressi della stazione con un’arma da taglio e lasciato sanguinante a terra.

Leggi anche ->Mamma disperata: “Mio figlio smembrato dai medici in ospedale”

La vittima è stata avvistata da un passante, il quale ha immediatamente allertato le forze dell’ordine ed i soccorsi. Purtroppo per quanto riguarda le operazioni di soccorso non c’è stato nulla da fare: quando i paramedici sono giunti sul luogo del delitto per l’uomo aggredito era troppo tardi e ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso. Le forze dell’ordine hanno quindi recintato tutta la zona per permettere al reparto della scientifica di effettuare i rilevamenti utili all’indagine.

Leggi anche ->Assassinata e smembrata: l’orrenda morte di una giovane scienziata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Passante ucciso nei pressi della stazione: aperta la caccia all’uomo

Trattandosi delle fasi preliminari dell’indagine, al momento il fascicolo aperto dalla polizia per omicidio volontario è rivolto a ignoti. Tuttavia i detective ritengono che per la modalità dell’assassinio la vittima potesse conoscere il colpevole. Per questo motivo al momento si sta cercando una persona nota al passante assassinato. Non viene escluso, in ogni caso, che l’assassino potesse essere anche qualcuno di estraneo alla vittima, mandato per ucciderlo o che lo abbia ucciso nel corso di una rapina. Insomma per il momento gli investigatori tengono aperta ogni possibile pista e chiedono alla cittadinanza di veicolare informazioni utili qualora fossero stati involontari testimoni dell’omicidio.