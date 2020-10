Melissa Satta e Boateng si sono lasciati? Nuovo rumor travolge la coppia

Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Chi’, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sarebbero nuovamente lasciati.

Lo scorso agosto il settimanale ‘Chi’ aveva diffuso l’indiscrezione secondo la quale tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng fosse in atto una crisi coniugale. L’ex velina ed il calciatore si sono separati una prima volta nel 2018 e dopo qualche mese sono tornati insieme per cercare di ricucire il rapporto. Secondo quanto riferiva il settimanale specializzato in gossip, ad agosto tra i due si era creata una certa distanza, causata da continue indiscrezioni.

Una volta appresa la voce sulla loro presunta crisi, la coppia ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi con una semplice post. Poco dopo l’uscita del rumor, infatti, Melissa ha pubblicato una foto su Instagram in cui era in posa insieme al marito. Non sono servite ulteriori parole per smentire le voci sulla presunta crisi. Tuttavia nell’ultimo numero di ‘Chi‘ si torna a parlare della crisi di agosto e si aggiunge che adesso la distanza tra i due sarebbe incolmabile.

Melissa Satta e Boateng si sono lasciati?

Secondo quanto emerge dalla rivista patinata diretta da Alfonso Signorini, adesso tra Melissa Satta e Boateng la crisi sarebbe diventata una rottura. A conferma della tesi proposta tra le pagine del settimanale, si leggono alcuni indizi che corroborerebbero l’indiscrezione. Il primo riguarda la gita in solitaria dell’ex velina con l’amica Arianna. Il secondo riguarda invece l’assenza della showgirl dalle tribune dello stadio di Monza durante l’ultima partita del marito.

Si tratta di indizi e non prove, dunque non è possibile dire con certezza che quanto affermato dal settimanale corrisponda al vero. Per mettere chiarezza sui rumor è necessario che uno dei due protagonisti, o entrambi, si esprima a riguardo. La rivista gestita da Signorini è una di quelle più affidabili, dunque è probabile che prima di parlare dell’accaduto abbia ottenuto delle informazioni confidenziali. Ciò nonostante non è detto che l’informatore non possa aver travisato alcuni segnali o alcune parole.