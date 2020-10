Temi scottanti e delicati questa mattina a “Pomeriggio Cinque” da Federica Panicucci, che ha dovuto riprendere una delle ospiti per evitare polemiche eccessive.

Non è certo la prima volta che a “Mattino Cinque” si trattano tematiche delicate e scottanti e la puntata di oggi del programma targato Canale 5 e condotto da Federica Panicucci non è stata da meno.

Si è parlato di body shaming e anoressia e la conduttrice ha dovuto riprendere una delle due ospiti.

Claudia Letizia contro Taylor Mega, Panicucci interviene

Le ospiti di spicco questa mattina negli studi di Canale 5 sono state l’attrice e star del burlesque Claudia Letizia e la modella e influencer Taylor Mega, oltre agli altri volti presenti nel programma (Raffaello Tonon, Arianna David, Emanuela Tittocchia e la vedova Funari).

Il dibattito sul body shaming e sui messaggi sbagliati che alcune influencer o personaggi pubblici possono veicolare si fa acceso, gli animi si scaldano. La Letizia ha accusato Taylor Mega di essere un esempio di eccessiva magrezza per i suoi giovani followers e di promuovere così l’anoressia. “Non vorrei che i giovani, guardandola, la emulassero. Hai delle responsabilità, sei molto vicina all’anoressia” queste le parole dalla ballerina contro l’influencer.

Taylor Mega si è difesa, accusando la Letizia di body shaming e dicendo di non essere affato anoressica con i suoi 54 kg per 172 cm. La modella si è anche detta ferita da queste parole, come racconta anche nel suo nuovo libro “La bambina non c’è più“.

Le polemiche si accendono anche con gli altri ospiti e Federica Panicucci deve intervenire a calmare le acque, riprendendo Claudia Letizia per le parole troppo dure e offensive nei confronti della Mega: “Attenzione alle parole che utilizzi. Teniamo sempre un atteggiamento educato ed elegante” .

Visto l’argomento delicato e pregnante, probabilmente gli autori di “Mattino Cinque” ci ritorneranno, con altre puntate dedicate e altri ospiti.