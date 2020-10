Scoppia ancora un litigio tra marito e moglie: Andrea e Nicole discutono animatamente durante Matrimonio a Prima Vista

Novità davvero importanti durante Matrimonio a Prima Vista con Andrea Ghiselli e Nicole Soria protagonisti. Così dopo la prima notte vissuta insieme nella casa di Milano, c’è stata un po’ di freddezza al risveglio. L’uomo non riesce a non pensare all’aspetto fisico della moglie visto che non prova tanta attrazione a livello estetico fin dal primo appuntamento. La coppia si è conosciuta meglio, ma non sarebbe così scattata la scintilla tra Andrea e Nicole: lei ci è rimasta male quando l’ha saputo. Così ha provato a chiedere la verità a lui, che non si è aperto completamente. Lui ha svelato di volerle tanto bene, ma è sempre incerto per quanto riguarda la possibilità di continuare insieme. In auto verso Pesaro è scoppiato il litigio.

Matrimonio a Prima Vista, torna il sereno tra Andrea e Nicole

Andrea non avrebbe voluto ferire la stessa moglie, ma Nicole ha insistito così tanto visto che il marito ha messo una barriera tra di loro. Subito così ha rivelato che non gli piace il suo aspetto fisico e lei subito si è infuriata affermando che vorrebbe un uomo più acculturato, che legge tanto e che abbia fame di vedere il mondo. Poi ha aggiunto: “Non c’è stato passo in cui tu non mi abbia fatto notare quello che io mangio”. Andrea così ha voluto chiarire il suo punto di vista: “Mi fai passare per una persona che ti dice mangia quello o quell’altro sennò non mi piaci. Mi stai facendo passare per uno che non è mai andato con una che pesa cinque o dieci chili di più”. Quindi non sarebbero i chili in più a fare la differenza: dopo il pranzo in famiglia Ghiselli nella coppia è tornata la tranquillità.