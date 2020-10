Mara Venier abbandona Domenica In, a sostituirla ci pensa Carlo Conti

Mara Venier si è detta pronta ad abbandonare il suo programma Domenica In e, tra i papabili sostituti per il suo posto, spicca il nome di Carlo Conti.

L’addio di Mara Venier alla trasmissione “Domenica In” è abbastanza certo, salvo colpi di scena o ripensamenti dell’ultimo momento. Dalla prossima stagione televisiva, infatti, non sarà più lei la padrona di casa dello storico contenitore domenicale. Sul web circolano i primi nomi per i suoi “eredi“.

Tra i papabili candidati per la sostituzione di Mara Venier a “Domenica In” spicca il nome di uno dei conduttori più consacrati dalla televisione: Carlo Conti. Il conduttore televisivo ha appena terminato la sua decima edizione a “Tale e Quale Show” e nella sua agenda per il momento c’è la conduzione de “Lo Zecchino d’Oro“, che andrà in onda nei pomeriggi di Raiuno dal 2 al 5 dicembre, con il finale previsto per il sabato sera. Ad accompagnarlo nell’esperienza ci sarà proprio la Venier, al suo debutto assoluto nella gara del Piccolo Coro dell’Antoniano, segno che tra loro c’è un’ottima stima reciproca oltre alla storica amicizia decennale.

Carlo Conti pronto alla conduzione di Domenica In?

Sul web in molti si stanno chiedendo se sarà proprio Carlo Conti il successore di Mara Venier a “Domenica In“. Nelle ultime interviste rilasciate dalla Zia Mara riguardo al suo abbandono dello storico contenitore domenicale, ha dichiarato di sentirsi serena in merito al suo addio, dopo tre anni di conduzione e di non voler tornare indietro. Il presentatore toscano è una garanzia assoluta per Raiuno: con “Tale e Quale Show” Conti ha battuto il “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini in termini di ascolti e continua a collezionare un successo dopo l’altro con uno share intorno al 20%.

Da quando ha lasciato “L’Eredità“, poi, si posiziona sempre in prima serata e sembra essere il candidato più papabile per la conduzione di “Domenica In“, avendo già presentato due edizioni del contenitore, nel 2000 e nel 2001. Dopo “Lo Zecchino d’Oro” in compagnia di Mara Venier, Carlo Conti si prepara a sfidare Maria De Filippi. Sarà lui il competitor diretto da gennaio 2021 di “C’è Posta Per Te” con le sei puntate speciali di “Affari Tuoi” su Raiuno.