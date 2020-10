Madre uccide figlie | spara alle sue gemelline poi si ammazza | FOTO

Tragedia tutta in famiglia: madre uccide figlie e poi si toglie la vita. Le bambine erano gemelle, cosa ha spinto la donna a fare questo.

Una mamma uccide figlie piccole mentre queste dormono. Il terribile delitto consumato tutto in famiglia è avvenuto negli Stati Uniti, nella località di Sudden Valley. La località sorge nello stato di Washington, nell’estremo nord-ovest del Paese, al confine con il Canada. La donna che ha ammazzato le sue due gemelline entrambe di 7 anni ha utilizzato una pistola.

Subito dopo avere compiuto l’orrore, ha utilizzato la stessa arma per spararsi a sua volta, suicidandosi. Lei si chiamava Michela Boudreau Deegan, 55enne divorziata in lotta feroce con il suo ex marito per la custodia delle piccole. Sembra anche che la donna fosse affetta da una forte depressione oltre che da problemi di natura economica. Del delitto si è accorto un vicino di casa della Boudreau. Subito questa persona ha provveduto ad avvisare immediatamente la polizia, ma gli agenti, una volta entrati in casa, hanno compiuto la tremenda scoperta.

Madre uccide figlie, la donna era fortemente depressa

Sia le bimbe che la donna erano morte e recavano ferite sanguinanti per via dei proiettili. Accanto c’era anche l’arma del delitto. Persone vicine alla donna confermato il forte attacco di depressione di cui soffriva, aggravato anche dalla comparsa di evidenti problemi mentali negli ultimi mesi. Era ossessionata in particolar modo dall’idea di poter perdere le figlie. Nessuno però ha mai immaginato che potesse arrivare a fare un gesto estremo come quello compiuto. Possibile che anche la pandemia da Coronavirus e le relative restrizioni ad essa connesse abbiano avuto una influenza negativa sulla psiche di Michela Boudreau Deegan.

