Juventus Barcellona Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Barcellona è valido per la seconda giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Una Juventus in cui pesa ancora l’assenza di Cristiano Ronaldo – assente con polemica a causa del Coronavirus – sfida oggi un’altra grandissima del calcio europeo, ovvero il Barcellona che da oltre un decennio e sulla cresta dell’onda, nella seconda giornata della Champions League.

I bianconeri sono reduci da due pareggi in campionato, stentando anche a creare gioco e per Pirlo quella in Champions League è già una messa in prova rispetto alla tenuta della squadra e al gioco finora espresso. “Abbiamo la possibilità di sfidare un grande club, con grandissimi giocatori, quindi non vediamo l’ora di scendere in campo”, ha detto l’allenatore.

Precedenti di Juventus Barcellona e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e il Barcellona sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita è anche visibile in chiaro su Canale 5 e Mediaset Play, servizio streaming associato.