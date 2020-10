Guenda Goria, il racconto clamoroso del suo ex: “Che dramma”

Guenda Goria è sempre al centro delle polemiche nella casa del Grande Fratello, ma non solo: nuove dichiarazioni del suo ex

Ancora problemi per la concorrente del Grande Fratello, Guenda Goria, anche fuori dalla casa più spiata dagli italiani. Nelle ultime ore l’ex della figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, Christian Leone, ha rilasciato dichiarazioni davvero importanti al settimanale Chi, svelando che i due si sono conosciuti dopo che lei è stata con Telemaco. Proprio in vacanza a Sharm El Sheikh sarebbe nato il loro amore: “Mi ha svelato il dramma legato alla storia con il suo ex fidanzato, finita malissimo. Un dramma vero per ogni donna incontrare una persona così”.

Guenda Goria, tutta la verità del suo ex

L'ex fidanzato della stessa Guenda ha aggiunto l'inizio del loro rapporto: "Ai tempi io non ero libero: ero sposato, anche se il mio matrimonio era in crisi. Una situazione delicata, Guenda lo sapeva". Christian ha, poi, svelato come lei, sebbene sia una brava ragazza, ha un carattere davvero difficile. Infine lo stesso ragazzo, ospite anche recentemente a CasaChi, ha fatto altre rivelazioni: "Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco. Davanti a testimoni. Non è una bella cosa".