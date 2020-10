Ospite a sorpresa del salotto di Pomeriggio 5 è la messicana Gloria Contreras, chi è l’attrice scoperta da Lory Del Santo in The Lady.

Gloria Contreras, diventata famosa grazie al film scritto e diretto Lory Del Santo, The Lady, è nata in Messico nel 1987. Nella puntata di oggi 28 ottobre ritorna alla televisione italiana, dopo aver partecipato qualche anno fa a L’Isola dei Famosi. Infatti, è ospite del salotto televisivo di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5.

sin da giovanissima intraprende la carriera da modella. Alla grande bellezza coniuga però anche grande conoscenza visto che, a soli 28 anni conosce ben cinque lingue (spagnolo, inglese, italiano, francese e portoghese). Patricia è infatti laureata in Marketing e Business internazionale e coniuga quindi gli studi al lavoro da modella. Si trasferisce a Milano circa 8 anni fa dopo aver viaggiato a lungo per l’Europa, ma è proprio in Italia che da il via ad importanti collaborazioni nel mondo dello spettacolo.

Patricia Contreras, attrice e modella: pronta all’Isola dei Famosi

Importanti sono infatti le collaborazioni a Chiambretti Supermarket, a Scherzi a parte con Edwige Fenech. Esordisce poi nel mondo della recitazione ne Il Commissario Rex e nel più recente Non è stato mio figlio. Come abbiamo però già detto, il ruolo che la consacra è sicuramente quello di Lona, la protagonista in The Lady, webserie creata da Lory Del Santo. Ha inoltre un sito ufficiale in cui si occupa di moda, viaggi, arte.